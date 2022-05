Milan, Braglia: “Pioli il migliore di tutti in questa stagione” (Di martedì 17 maggio 2022) Milan, Braglia- L’ex portiere Braglia si è espresso in maniera importante sul Milan e sul suo attuale allenatore in questo finale di campionato. LE SUE PAROLE “Il Milan è avanti all’Inter perché ha una continuità e un progetto che nasce prima della pandemia. Ha avuto un processo tecnico che ha coinvolto tutta la società, soprattutto il reparto tecnico. Per me il miglior allenatore del campionato è Pioli, considerate le pressioni che ci sono in una piazza come Milano”. Braglia da un grande elogio alla società Milanista che ad oggi vanta un progetto che fino ad oggi è riuscito in maniera molto importante. Un gruppo di lavoro molto importante grandi menti per grandi scelte, anche le più semplici fanno davvero la differenza in un progetto ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)- L’ex portieresi è espresso in maniera importante sule sul suo attuale allenatore in questo finale di campionato. LE SUE PAROLE “Ilè avanti all’Inter perché ha una continuità e un progetto che nasce prima della pandemia. Ha avuto un processo tecnico che ha coinvolto tutta la società, soprattutto il reparto tecnico. Per me il miglior allenatore del campionato è, considerate le pressioni che ci sono in una piazza comeo”.da un grande elogio alla societàista che ad oggi vanta un progetto che fino ad oggi è riuscito in maniera molto importante. Un gruppo di lavoro molto importante grandi menti per grandi scelte, anche le più semplici fanno davvero la differenza in un progetto ...

Advertising

infoitsport : Milan-Atalanta, Braglia: “Questa gara può portare Pioli in alto” - gilnar76 : Braglia: «#Milan maturo per raggiungere qualcosa di importante» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - FcInterNewsit : Braglia: 'Non vedo un gap tra Milan e Inter. Rossoneri maturi per raggiungere il titolo' - TMW_radio : #Maracanà ??? Simone Braglia: «Il #Milan è maturo per raggiungere qualcosa d'importante. Allegri ha perso la testa… -