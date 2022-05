La Corte dei Conti: Asl Napoli 1, diminuiscono le perdite ma ancora troppo irregolarità nei bilanci (Di martedì 17 maggio 2022) Il “permanere di significative criticità e irregolarità” è stata rilevata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania nell’ambito della verifica sui bilanci 2018 e nei bilanci 2018 e 2019 dell’Asl Napoli 1 Centro. I risultati economici di entrambi gli esercizi esaminati, si legge in una nota, “hanno registrato dati di perdita che, seppur decrescenti (dai circa 79 milioni di euro del 2018, ai 49 milioni del 2019), sono stati influenzati dall’aumento in conto esercizio della contribuzione proveniente dal bilancio regionale. Persistono, inoltre, le irregolarità, già osservate negli anni precedenti, relative sia alla sistemazione delle voci di credito riferite ai ‘doppi pagamenti’ effettuati nel tempo dall’Azienda, sia al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) Il “permanere di significative criticità e” è stata rilevata dalla Sezione regionale di controllo delladeiper la Campania nell’ambito della verifica sui2018 e nei2018 e 2019 dell’Asl1 Centro. I risultati economici di entrambi gli esercizi esaminati, si legge in una nota, “hanno registrato dati di perdita che, seppur decrescenti (dai circa 79 milioni di euro del 2018, ai 49 milioni del 2019), sono stati influenzati dall’aumento in conto esercizio della contribuzione proveniente dalo regionale. Persistono, inoltre, le, già osservate negli anni precedenti, relative sia alla sistemazione delle voci di credito riferite ai ‘doppi pagamenti’ effettuati nel tempo dall’Azienda, sia al ...

