“Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù gela Silvia Toffanin: la dichiarazione ‘choc’ a Verissimo (Di martedì 17 maggio 2022) “Jessica è la mia ex fidanzata”, Barù a Verissimo. Il nipote di Costantino della Gherardesca è stato ospite della trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla principessa Selassiè. I due, come ormai è noto, si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e fin da subito è nato un rapporto molto stretto. Jessica Selassié si è dichiarata, ma Barù ha sempre tenuto a precisare che nella casa non avrebbe mai fatto niente davanti alle telecamere. “Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù a Verissimo ha lasciato senza parole conduttrice e fan dopo la dichiarazione sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022) “è la mia ex”,. Il nipote di Costantino della Gherardesca è stato ospite della trasmissione di Canale 5 condotta dae ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla principessa Selassiè. I due, come ormai è noto, si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e fin da subito è nato un rapporto molto stretto.Selassié si è dichiarata, maha sempre tenuto a precisare che nella casa non avrebbe mai fatto niente davanti alle telecamere. “è la mia ex”.ha lasciato senza parole conduttrice e fan dopo lasulla ...

Advertising

coldplaysgirl_ : LA MIA REAZIONE AL POST DI JESSICA #jeru - mahnessuno_ : RT @unagiaslifes2: “Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica… insomma la mia ex, non so.. Magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa” SI… - dolores240455 : LA SUA FACCIA QUANDO DICE QUESTE COSE: Risatina - Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma, la mia ex. N… - infoitcultura : Gf Vip, Barù spiazza completamente su Jessica: 'La mia ex fidanzata' - infoitcultura : GF Vip, “Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù perde il pelo ma non il vizio -