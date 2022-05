Isola 16, Estefania contro Roger: “Quello che mi diceva in segreto” (Di martedì 17 maggio 2022) Isola 16, Estefania rimanda al mittente le accuse ricevute da Roger Balduino sulla loro storia fake al reality Mediaset Estefania e Roger si sono accusati a vicenda sulla loro storia fake. Finita la diretta de L’Isola dei Famosi, Estefania, tornata a Playa Sgamada, si è sfogata con i suoi compagni d’avventura: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022)16,rimanda al mittente le accuse ricevute daBalduino sulla loro storia fake al reality Mediasetsi sono accusati a vicenda sulla loro storia fake. Finita la diretta de L’dei Famosi,, tornata a Playa Sgamada, si è sfogata con i suoi compagni d’avventura: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono ...

