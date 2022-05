(Di martedì 17 maggio 2022) Due giorni di riposo da passare in famiglia (gita a Gardaland per Perisic) e ripresa fissata per domattina per i giocatori dell'che vogliono finire alla grande una stagioneminabile che ha ...

La Gazzetta dello Sport

Due giorni di riposo da passare in famiglia (gita a Gardaland per Perisic) e ripresa fissata per domattina per i giocatori dell'che vogliono finire alla grande una stagione interminabile che ha già portato in bacheca due trofei. Inzaghi e i suoi però non vogliono lasciare nulla di intentato anche sul fronte scudetto. Il ...La squadra di Allegri é chiamata a riscattare la sconfitta subita dall'dopo i tempi ... 4' Biancocelesti cheil pallino del gioco, possesso palla abbastanza sterile fino ad ora. 1' Si ... Inter, riprendono gli allenamenti. In vendita gli ultimi biglietti per la Samp I numeri di Calhanoglu il primo anno all’Inter sono come quelli del primo anno di Kakà al Milan” L’Inter a settembre era considerata più forte del Milan, Inzaghi deve dimettersi, dico quello”. Nonosta ...Juventus e Inter, dopo le sfide in campo, riprendono a duellare anche sul mercato: testa a testa per il nuovo bomber Pochi giorni fa, l’ennesimo atto della rivalità tra Juventus e Inter, sul campo, ...