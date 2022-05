Incidente aereo in Cina, i risultati delle scatole nere: «Il Boeing 737 è stato fatto precipitare volontariamente» (Di martedì 17 maggio 2022) Il Boeing di China Eastern – che il 21 marzo scorso si è schiantato al suolo con 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio – sarebbe stato fatto precipitare intenzionalmente. Non è chiaro, però, se per scelta di qualcuno che si trovava nella cabina, di un pilota o di un intruso. A scriverlo è il Wall Street Journal. Queste le prime indicazioni che stanno emergendo dall’analisi delle scatole nere. L’aereo stava viaggiando ad alta quota quando ha cambiato improvvisamente la rotta per andarsi a schiantare in picchiata e senza alcun allarme o richiesta d’aiuto sulle montagne di Wouzhou. Un Boeing 737 della China Eastern con 132 persone si è schiantato nella provincia del Guanxi in Cina – Il video – Open Il tuo ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Ildi China Eastern – che il 21 marzo scorso si è schiantato al suolo con 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio – sarebbeintenzionalmente. Non è chiaro, però, se per scelta di qualcuno che si trovava nella cabina, di un pilota o di un intruso. A scriverlo è il Wall Street Journal. Queste le prime indicazioni che stanno emergendo dall’analisi. L’stava viaggiando ad alta quota quando ha cambiato improvvisamente la rotta per andarsi a schiantare in picchiata e senza alcun allarme o richiesta d’aiuto sulle montagne di Wouzhou. Un737 della China Eastern con 132 persone si è schiantato nella provincia del Guanxi in– Il video – Open Il tuo ...

Advertising

redfolklore_ : @booksworm_S Loro sono una delle mie ship preferite di sempre ?? Mi dispiace di averti dato questa brutta notizia ????… - Plasticheartsok : RT @MileyTeamITALY: “È stato davvero spaventoso, ero in grembo a mia madre perché ero abbastanza sicura che non importasse avere le cinture… - JACKERSROCYRUS : RT @MileyTeamITALY: “È stato davvero spaventoso, ero in grembo a mia madre perché ero abbastanza sicura che non importasse avere le cinture… - MileyIsVegan : RT @MileyTeamITALY: “È stato davvero spaventoso, ero in grembo a mia madre perché ero abbastanza sicura che non importasse avere le cinture… - mileymutual : RT @MileyTeamITALY: “È stato davvero spaventoso, ero in grembo a mia madre perché ero abbastanza sicura che non importasse avere le cinture… -