Fall Guys da fine giugno sarà free-to-play (Di martedì 17 maggio 2022) Fall Guys, il videogioco che nell'ultimo hanno è impazzato su tutte le piattaforme, diventerà gratis per tutti dal 21 giugno 2022. La notizia era ormai nell'aria da giorni, ma oggi c'è stato il grande annuncio. Il team di sviluppo del videogioco ha inoltre svelato che saranno rilasciate anche le versioni PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC su Epic Games Store. Tutte le piattaforme supporteranno il cross-play, il cross-platform e il cross-progression. Fall Guys l'annuncio del free-to-play Fall Guys: Ultimate Knockout, il gioco online uscito nel 2020, diventerà gratis e uscirà su altre piattaforme, ovvero Switch, Xbox e PS5, oltre ad approdare su Epic Games Store per PC. Con il cambiamento in versione ...

