Disney Pixar annuncia il nuovo film | svelata la data e una prima concept art

(Di martedì 17 maggio 2022) Laha fornito i primi dettagli sul suo prossimodal titolo Elemental. Diretto da Peter Sohn, ilsi svolge in una città popolata da esseri legati ai vari elementi di fuoco, acqua, aria e terra. I protagonisti sono Ember e Wade che sono composti da elementi apparentemente opposti. Laha svelato le prime indiscrezioni sulprogetto dal titolo Elemental. Il regista, Peter Sohn – regista di Il viaggio di Arlo – ha parlato deldi animazione svelando anche da dove ha preso ispirazione per il: “I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli Anni ’70 e hanno costruito un negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo tra le tante famiglie che si sono avventurate in una nuova terra con ...

