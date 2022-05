Beni confiscati: agenzia ispeziona ex proprietà del clan Moccia (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è conclusa la ricognizione dell‘agenzia Nazionale dei Beni confiscati nelle proprietà sottratte a soggetti ritenuti appartenenti al clan Moccia di Afragola, in provincia di Napoli, tra i quali figura anche la “storica” villa di via Rossini. Il funzionario dell’agenzia, insieme con i tecnici del Comune e agli agenti della polizia locale, hanno verificato lo stato di occupazione di dieci appartamenti, identificato gli eventuali occupanti, accertato le quadrature e lo stato di manutenzione. Il controllo è anche servito ai tecnici comunali per valutarne la conformità urbanistica rispetto ai permessi edificatori e individuare, nel caso, opere abusive e la loro eventuale sanabilità nel rispetto delle norme vigenti. Nei prossimi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è conclusa la ricognizione dell‘Nazionale deinellesottratte a soggetti ritenuti appartenenti aldi Afragola, in provincia di Napoli, tra i quali figura anche la “storica” villa di via Rossini. Il funzionario dell’, insieme con i tecnici del Comune e agli agenti della polizia locale, hanno verificato lo stato di occupazione di dieci appartamenti, identificato gli eventuali occupanti, accertato le quadrature e lo stato di manutenzione. Il controllo è anche servito ai tecnici comunali per valutarne la conformità urbanistica rispetto ai permessi edificatori e individuare, nel caso, opere abusive e la loro eventuale sanabilità nel rispetto delle norme vigenti. Nei prossimi ...

