Benevento-Pisa | streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie B

Advertising

Lega_B : Oggi iniziano le semifinali dei playoff della #SerieBKT. Si parte da Benevento, con il Pisa che fa visita alla 'S… - settalese : RT @Lega_B: Oggi iniziano le semifinali dei playoff della #SerieBKT. Si parte da Benevento, con il Pisa che fa visita alla 'Strega' ????????… - 100x100Napoli : Serie B: Il Benevento ospita il Pisa, obiettivo Serie A - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Il Benevento va all'assalto del Pisa con la carica dei 10mila' - SorgentePas002 : Martedi 17 maggio stasera la sfida di andata tra Benevento e Pisa, domani Brescia - Monza. Partite di ritorno sabat… -

Altri pronostici Questo martedì si gioca anche in Serie B, c'è il playoff tradove i padroni di casa partono favoriti e hanno bisogno della vittoria per sperare nel passaggio del ...Le semifinali di andata si disputeranno martedì 17 maggio traalle 20.30 e mercoledì 18 con Brescia - Monza alle 19 , mentre quelle di ritorno sono in programma per sabato 21 e ...Benevento, Pisa, Brescia o Monza. Da questo quartetto uscirà fuori il terzo nome che andrà a far compagnia a Lecce e Cremonese nella Serie A 2022/23. Partono questa sera le semifinali playoff di Serie ...La volata per lo scudetto fa cambiare l’orario delle semifinali playoff del Monza: biancorossi in campo alle 19 a Brescia, alle 21 in casa.