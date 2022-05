Azovstal; gli ucraini si consegnano ai russi | video (Di martedì 17 maggio 2022) ieri sera l'uscita dei primi 260 feriti. Stamane è toccato ad alcuni dei soldati ucraini rimasti all'interno dell'acciaieria Azovstal di Mariupol consegnarsi ai militari di Mosca. In questo video, diffuso dal Ministero della Difesa russa si vedono alcuni soldati mentre si consegnano ai loro nemici prima delle perquisizioni del caso. Tutti i soldati che hanno lasciato Azovstal dovrebbero presto tornare in mano ucraina, grazie ad un accordo Mosca-Kiev basato sullo scambio di prigionieri. Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) ieri sera l'uscita dei primi 260 feriti. Stamane è toccato ad alcuni dei soldatirimasti all'interno dell'acciaieriadi Mariupol consegnarsi ai militari di Mosca. In questo, diffuso dal Ministero della Difesa russa si vedono alcuni soldati mentre siai loro nemici prima delle perquisizioni del caso. Tutti i soldati che hanno lasciatodovrebbero presto tornare in mano ucraina, grazie ad un accordo Mosca-Kiev basato sullo scambio di prigionieri.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli uomini asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol 'hanno perso le speranze e si preparano all… - Corriere : Mariupol, gli irriducibili della Azovstal e il lungo assedio: adesso c’è il dilemma della resa - UKRinIT : Durante la recente evacuazione da Azovstal di #Mariupol,gli occupanti russi hanno separato la piccola Alisa di 4 an… - VenerabileJ : RT @RenatoSouvarine: E insomma, -elensky ha mantenuto la parola; ha liberato gli assediati di #Azovstal.?? - ilbomba_ : RT @VivoLibera: LE COMICHE DI AZOVSTAL Gli 'eroici' Azov che ci avevano descritto come pronti alla morte per un ideale altro non sono che… -