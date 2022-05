Ucraina, Kuleba: 'Questa volta le sanzioni alla Russia devono includere l'embargo sul petrolio' (Di lunedì 16 maggio 2022) Dmitro Kuleba, ministro degli Esteri di Kiev, ha chiesto sanzioni più dure per la Russia, soprattutto legate all'embargo sulle esportazioni di petrolio. Dal suo profilo twitter, Kuleba che si trova a ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Dmitro, ministro degli Esteri di Kiev, ha chiestopiù dure per la, soprattutto legate all'sulle esportazioni di. Dal suo profilo twitter,che si trova a ...

