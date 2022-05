Se a Napoli tornano i girotondi (ma a sentirsi accerchiati dalla violenza sono i napoletani perbene) (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – sono passati vent’anni esatti dai girotondi di Nanni Moretti & friends. I primi, nel 2002, giravano attorno ai Palazzi di Giustizia delle principali città italiane. Quello che si annuncia per venerdì 20 alle ore 19 in piazza Amendola, invece, girerà attorno ad una delle zone della movida napoletana per chiedere maggiore sicurezza contro le baby-gang. Più in particolare: per chiedere la presenza di più pattuglie di quartiere rispolverando Del resto, in questo post-pandemia, la recrudescenza degli episodi di violenza ai danni dei ragazzi non si ferma. L’ultimo bollettino, ad esempio, parla di 2 accoltellati a Marechiaro. In pieno giorno. Per questo Barbara Tafuri, una delle promotrici dell’iniziativa, spiega: “Sarà un lungo, lunghissimo cordone umano quello che venerdì 20 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutipassati vent’anni esatti daidi Nanni Moretti & friends. I primi, nel 2002, giravano attorno ai Palazzi di Giustizia delle principali città italiane. Quello che si annuncia per venerdì 20 alle ore 19 in piazza Amendola, invece, girerà attorno ad una delle zone della movida napoletana per chiedere maggiore sicurezza contro le baby-gang. Più in particolare: per chiedere la presenza di più pattuglie di quartiere rispolverando Del resto, in questo post-pandemia, la recrudescenza degli episodi diai danni dei ragazzi non si ferma. L’ultimo bollettino, ad esempio, parla di 2 accoltellati a Marechiaro. In pieno giorno. Per questo Barbara Tafuri, una delle promotrici dell’iniziativa, spiega: “Sarà un lungo, lunghissimo cordone umano quello che venerdì 20 ...

