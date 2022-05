Rudy Zerbi beccato: “È tutto gonfiato”, stavolta sta venendo tutto a galla (Di lunedì 16 maggio 2022) Ore difficili per Rudy Zerbi. Dopo la vittoria del suo allievo Luigi, sul web si stanno riversando orde di critiche: ecco cosa sta succedendo Rudy Zerbi (screen da WittyTV)La finale di Amici21 l’ha incoronato come professore vincitore, se così si può dire. A trionfare in questa ventunesima edizione è stato infatti un suo alunno, Luigi: ha battuto Michele in un agguerritissimo scontro finale, aggiudicandosi la coppa e 150mila euro di premio. Per Rudy Zerbi, però, non ci sono solo complimenti e congratulazioni. Nelle ultime ore, sul web tanti utenti e telespettatori si sono riversati contro il vincitore e contro di lui con parole aspre. Ecco cosa sta succedendo. Rudy Zerbi sotto accusa: “Che paradosso” Luigi ed Alex ad Amici 21 (fonte ... Leggi su ck12 (Di lunedì 16 maggio 2022) Ore difficili per. Dopo la vittoria del suo allievo Luigi, sul web si stanno riversando orde di critiche: ecco cosa sta succedendo(screen da WittyTV)La finale di Amici21 l’ha incoronato come professore vincitore, se così si può dire. A trionfare in questa ventunesima edizione è stato infatti un suo alunno, Luigi: ha battuto Michele in un agguerritissimo scontro finale, aggiudicandosi la coppa e 150mila euro di premio. Per, però, non ci sono solo complimenti e congratulazioni. Nelle ultime ore, sul web tanti utenti e telespettatori si sono riversati contro il vincitore e contro di lui con parole aspre. Ecco cosa sta succedendo.sotto accusa: “Che paradosso” Luigi ed Alex ad Amici 21 (fonte ...

alicejuvelove : Non so voi ma io sono STRAFELICE che sia finito il circo e che #alexwyse non debba più frequentare persone del cazz… - soundsblogit : LDA, è uscito l’omonimo album: “Sto vivendo un sogno. Rudy Zerbi? Ad Amici è stato come un secondo padre” (intervis… - MondoTV241 : Amici 21, messaggio di Rudy Zerbi, foto con Alex, Luigi e i finalisti #rudyzerbi #amici21 - ils0leseitu : rudy zerbi ama così tanto alex - sissinews : sissi nel post di rudy zerbi su ig ?? -