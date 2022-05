Morto contromano sulla Fi - PI - Li | l' addio a Varriale | folla e lacrime

Advertising

RADIOBRUNO1 : La tragedia è accaduta l'altra notte #Livorno #Pisa #FiPiLi #incidentemortale #incidentestradale #RadioBruno… - Naz_Pontedera : Incidente contromano in Fipili, l’ultimo saluto al ragazzo morto nello scontro - infoitinterno : Incidente contromano in Fipili, l’ultimo saluto al ragazzo morto nello scontro - infoitinterno : Livorno, auto contromano in superstrada, un morto - infoitinterno : Contromano in autostrada, morto a 36 anni Jacopo Varriale -

Le esequie di Jacopo Varriale (foto Germogli) Per approfondire : Articolo :in superstrada, tragedia senza perché. "Era l'amico che tutti vorrebbero" Articolo : Jacopo Varriale, vittima dell'incidente in Fipili. Lascia un figlio Articolo : Incidente in Fipili,...Per Varriale non vi è stato purtroppo nulla da fare, in quanto sarebbesul colpo. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, Jacopo avrebbe imboccato l'autostradae avrebbe ...Santa Maria a Monte (Pisa), 16 maggio 2022. Oltre trecento persone, un grande abbraccio. Un mondo di occhi smarriti per l’assenza improvvisa. Impotenti davanti alla morte. "Spero di essere una mamma a ...L’uomo viveva a Santa Maria a Monte con la moglie, Alessia, e il loro bambino, Andrea. Su GoFundMe è partita una raccolta fondi in aiuto della famiglia di Jacopo Varriale, il 35enne di San Miniato, in ...