Lazio Romagnoli | stallo nella trattiva | serve uno sforzo da Lotito

La trattativa tra la Lazio e Romagnoli vive una fase di stallo: serve un rilancio di Lotito sull'ingaggio per convincere il difensore La situazione tra Lazio e Romagnoli resta in stallo. Il rinnovo con il Milan per il difensore ancora non è arrivato e nemmeno il sì ai biancocelesti. Il motivo? La distanza tra domanda e offerta. Il difensore chiede un ingaggio da 3 milioni più bonus, mentre Lotito è arrivato a 2.5. Servirà uno sforzo da parte del patron biancoceleste per giungere alla conclusione della trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

