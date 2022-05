“L’arte di essere Raffaella Carrà” arriva in libreria (Di lunedì 16 maggio 2022) L’arte di essere Raffaella Carrà è il primo libro pubblicato da Paolo Armelli che ripercorre la straordinaria carriera di un’icona della televisione italiana. Il mito di Raffaella Carrà conquista anche le librerie. Artista poliedrica, amatissima in Italia e in tutto il mondo, ha segnato profondamente il mondo dello spettacolo e se n’è andata lasciando un grande vuoto, che difficilmente verrà colmato. Un’artista da cui prendere esempio, una donna che ha sfidato i canoni del piccolo schermo con grazia ed eleganza e di cui Paolo Armelli parla nel suo primo libro. Si intitola L’arte di essere Raffaella Carrà, perché la sua era davvero un’arte, ma non per pochi. Raffaella CarràQuello di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 16 maggio 2022)diè il primo libro pubblicato da Paolo Armelli che ripercorre la straordinaria carriera di un’icona della televisione italiana. Il mito diconquista anche le librerie. Artista poliedrica, amatissima in Italia e in tutto il mondo, ha segnato profondamente il mondo dello spettacolo e se n’è andata lasciando un grande vuoto, che difficilmente verrà colmato. Un’artista da cui prendere esempio, una donna che ha sfidato i canoni del piccolo schermo con grazia ed eleganza e di cui Paolo Armelli parla nel suo primo libro. Si intitoladi, perché la sua era davvero un’arte, ma non per pochi.Quello di ...

