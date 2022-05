Juventus-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Lazio, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. I biancocelesti sanno che in caso di vittoria potranno davvero fare un passo in avanti concreto per la qualificazione in Europa League, i bianconeri non hanno più obiettivi se non quello di chiudere dignitosamente la stagione. Si parte alle ore 20.45 di lunedì 16 maggio. Juventus-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la trentasettesima giornata di. I biancocelesti sanno che in caso di vittoria potranno davvero fare un passo in avanti concreto per la qualificazione in Europa League, i bianconeri non hanno più obiettivi se non quello di chiudere dignitosamente la stagione. Si parte alle ore 20.45 di lunedì 16 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace.

