“È una femminuccia!”. Secondo fiocco rosa per la bella della tv, già all’ottavo mese (Di lunedì 16 maggio 2022) Per la prima volta mostra il suo pancione bis in tv, precisamente nello studio di Verissimo. “Sono all’ottavo mese di gravidanza, dovrebbe nascere nei primi di luglio”, rivela a Silvia Toffanin Cristina Chiabotto, incinta per la seconda volta del marito Marco Roscio. Questa volta, però, l’annuncio della seconda cicogna dopo Luce Maria, che ha compiuto un anno lo scorso 7 maggio, è arrivato pochissimo tempo fa, a metà aprile scorso. “Ho voluto proprio proteggermi, tenerlo per me, quindi c’è stato questo effetto sorpresa”, ha continuato Cristina Chiabotto incinta bis. Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta, il sesso del bebè La sorpresa è arrivata a Pasqua, quando l’ex miss Italia 36enne ha pubblicato una foto che apparentemente sembrava il consueto augurio in occasione delle festività. Ma accanto all’uovo gigante ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Per la prima volta mostra il suo pancione bis in tv, precisamente nello studio di Verissimo. “Sonodi gravidanza, dovrebbe nascere nei primi di luglio”, rivela a Silvia Toffanin Cristina Chiabotto, incinta per la seconda volta del marito Marco Roscio. Questa volta, però, l’annuncioseconda cicogna dopo Luce Maria, che ha compiuto un anno lo scorso 7 maggio, è arrivato pochissimo tempo fa, a metà aprile scorso. “Ho voluto proprio proteggermi, tenerlo per me, quindi c’è stato questo effetto sorpresa”, ha continuato Cristina Chiabotto incinta bis. Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta, il sesso del bebè La sorpresa è arrivata a Pasqua, quando l’ex miss Italia 36enne ha pubblicato una foto che apparentemente sembrava il consueto augurio in occasione delle festività. Ma accanto all’uovo gigante ...

