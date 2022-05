(Di lunedì 16 maggio 2022) Ledi mele nel mese di aprile non sono state particolarmentee leal primo di maggio sfiorano le 450.000 tonnellate, 30.000 in più rispetto allo scorso anno. Lo comunica ...

Assomela, vendite poco entusiasmanti, aumentano le giacenze. Preoccupazioni per generalizzato calo consumi e aument…

Le vendite di mele nel mese di aprile non sono state particolarmente entusiasmanti e le giacenze al primo di maggio sfiorano le 450.000 tonnellate, 30.000 in più rispetto allo scorso anno. Lo comunica Assomela, il Consorzio delle organizzazioni di produttori di mele italiani. È quanto emerso dalla riunione del comitato marketing del consorzio. Martedì 10 maggio si è tenuto il consueto incontro mensile del Comitato Marketing di Assomela durante il quale, oltre a valutare la generale situazione di mercato, sono state analizzate le vendite e le giacenze.