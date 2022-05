A muso duro film stasera in tv 16 maggio | cast | trama | curiosità | streaming

(Di lunedì 16 maggio 2022) Aè ilin tv lunedì 162022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ain tv:La regia è di Marco Pontecorvo. Ilè composto da Flavio Insinna: Antonio MaglioPaola Minaccioni, Claudia Vismara, Francesco Gheghi, Matteo Bianchi, Simone Ciampi, Daniele La Leggia, Francesca Parisi, Titti Nuzzolese, Livia Antonelli, Maria Chiara Del Ninno, Luigi Petrucci, Massimiliano Franciosa, Francesco Meoni, Roberto Attias, Claudia Conte, Luca Angeletti, ...

Advertising

zazoomblog : A muso duro: stasera in Tv la vera storia del dottor Antonio Maglio inventore delle Paralimpiadi - #duro: #stasera… - simopog1 : RT @pace_aurelia: I backstage sono bellissimi ed interessantissimi,perché fanno capire tutto l’impegno che cast e troupe mettono in quello… - tulipanobiancon : Bravo Saverio Tommasi a muso duro e guardandola negli occhi. Una Meschina. #NonelArena - uglygaia14 : RT @ZicaEliana: Il Film TV'A MUSO DURO'in onda il 16 Maggio su RAI UNO,é un Omaggio al Medico dell'INAIL che inventò le Paralimpiadi. Il Re… - Dondolino72 : RT @ZicaEliana: Il Film TV'A MUSO DURO'in onda il 16 Maggio su RAI UNO,é un Omaggio al Medico dell'INAIL che inventò le Paralimpiadi. Il Re… -

Flavio Insinna nel film A, stasera in Tv, veste i panni di un medico visionario che ha rivoluzionato il concetto di disabilità. A lui si deve la creazione delle prime Paralimpiadi, che si sono svolte a Roma subito ...FILM Su Rai Uno dalle 21.25 A- Campioni di vita. Anni '50. In un'epoca storica in cui avere una menomazione significava perdere lavoro e ruolo sociale, Antonio Maglio, medico e dirigente ...Flavio Insinna nel film A muso duro, stasera in Tv, è il medico visionario che ha rivoluzionato il concetto di disabilità con le Paralimpiadi ...Su Rai 1 in prima serata, A muso duro ripercorre la storia del Dottor Antonio Maglio, l'inventore della prima Paraolimpiade,a Roma nel 1960.