Volley | finale Playoff A2 maschile 2022 | Reggio Emilia vince gara-1 | Cuneo sconfitto in quattro set

La Conad Reggio Emilia batte in quattro set (20-25, 22-25, 25-21, 18-25) la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo nella gara-1 della finale dei Playoff Serie A2 di Volley maschile. La formazione ospite ha vinto agevolmente i primi due set, ma i piemontesi sono riusciti ad accorciare sull'1-2 arrendendosi poi sul finale. LA PARTITA – Reggio Emilia apre con due vincenti e rimane avanti fino al 6-6, quando Cuneo trova l'ace del sorpasso (7-6). Bel momento per i padroni di casa che volano sul 14-10, ma tre ace consecutivi di Held portano la Conad dal 16-15 al 16-17, dando vita a un finale di primo set dominato dalla formazione ospite che allunga ...

