Ultime Notizie – Ucraina, Follini: “Draghi convochi leader maggioranza” (Di domenica 15 maggio 2022) “Correvano gli anni ottanta del secolo scorso. Appena imbarcato sull’aereo che da Mosca lo riportava a Roma, all’indomani della sua visita a Gorbaciov, come prima cosa Ciriaco De Mita pensò bene di informarsi su quello che stava capitando nel suo partito e nel suo collegio elettorale. Un vezzo da prima repubblica, si dirà. E invece quell’attenzione al suo territorio era un tributo ad alcune regole eterne della vita politica. Di ritorno dagli Stati Uniti il presidente Draghi dovrebbe forse dedicare la stessa attenzione al cortile di casa. Laddove il governo attraversa un certo numero di difficoltà e deve far fronte a un certo numero di conflitti. Il primo di questi conflitti è stato quello che s’è combattuto, appena pochi mesi fa, intorno al Quirinale. Con esiti forse non proprio brillanti per il capo del governo. Il secondo è per così dire endemico: la campagna ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) “Correvano gli anni ottanta del secolo scorso. Appena imbarcato sull’aereo che da Mosca lo riportava a Roma, all’indomani della sua visita a Gorbaciov, come prima cosa Ciriaco De Mita pensò bene di informarsi su quello che stava capitando nel suo partito e nel suo collegio elettorale. Un vezzo da prima repubblica, si dirà. E invece quell’attenzione al suo territorio era un tributo ad alcune regole eterne della vita politica. Di ritorno dagli Stati Uniti il presidentedovrebbe forse dedicare la stessa attenzione al cortile di casa. Laddove il governo attraversa un certo numero di difficoltà e deve far fronte a un certo numero di conflitti. Il primo di questi conflitti è stato quello che s’è combattuto, appena pochi mesi fa, intorno al Quirinale. Con esiti forse non proprio brillanti per il capo del governo. Il secondo è per così dire endemico: la campagna ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Sarri torna a Torino da ex: ecco quale accoglienza si aspetta il tecnico. Rivelazione - - CorriereCitta : Incidente sulla Pontina e lavori in corso: traffico in tilt - TuttoASRoma : Maledizione Roma: la testa è alla Coppa ma si rischia di finire ottavi - junews24com : Pogba Juve, il retroscena: contatto già a inizio primavera, e quella promessa... - -