Serie A 2021 2022 | Var | tutti gli episodi a favore e contro

(Di domenica 15 maggio 2022) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. “Garantirà maggiore uniformità”, ha detto Nicchi. Ed è una svolta storica che farà il suo esordio sin dalla prima giornata di questo campionato. Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2020/VAR ANapoli 12 Roma 9 Inter 8 Fiorentina 8 Salernitana 8 Lazio 7 Torino 7 Empoli 7 Atalanta 6 Udinese 5 Milan 5 Spezia 5 Genoa 5 Verona 5 Bologna 5 Cagliari 5 Sassuolo 4 Sampdoria 4 Venezia 4 Juventus 4 VAR A SAtalanta 9 Juventus 9 Roma 9 Venezia 8 Sassuolo 8 Spezia 7 Salernitana 7 Inter 7 Torino 6 Sampdoria 6 Udinese 6 Empoli 6 Milan ...

SkySport : MILAN-ATALANTA 2-0 Risultato finale ? ? #Leao (56') ? #TheoHernandez (75') ? ? - GoalItalia : ll goal di Theo Hernandez è stato fin qui il più bello della Serie A 2021-2022? #MilanAtalanta - SkySport : BOLOGNA-SASSUOLO 1-3 Risultato finale ? ? #Scamacca (35') ? #Scamacca (80') ? #Berardi (75') ? #Orsolini (90+… - YBah96 : RT @GoalItalia: ll goal di Theo Hernandez è stato fin qui il più bello della Serie A 2021-2022? #MilanAtalanta - Sparecchiavoooo : RT @madforfree: L’India ha totalmente bloccato l’export del grano. Nessuno ricorda che a metà 2021 la Cina si è procurata poco più della me… -

Pioli: "Non è finita, ma sono fiducioso. Ho mostrato un video di Kobe". Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli a DAZN dopo Milan - Atalanta. TIFOSI ...ASCOLTA L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di/22: moviola Cagliari Inter L'episodio chiave della moviola del match tra Cagliari e Inter, valido per la 37ª giornata della/22. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO ...Cronaca e tabellino di Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. CRONACA – Avvio di match molto equili ...Manca ormai pochissimo alla finale di Amici di Maria De Filippi. Sei giovani artisti si contenderanno un solo trofeo. Sei giovanissimi talenti e un solo trofeo. Manca pochissimo alla finale di Amici d ...