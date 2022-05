Lautaro Martinez tra i grandi dell’Inter: è il sesto a fare 20 gol in campionato (Di domenica 15 maggio 2022) nella storia del club nerazzurro Lautaro Martínez è diventato il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) nella storia del club nerazzurroMartínez è diventato ilgiocatore nella storiacapace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

