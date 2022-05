Laura Pausini sparisce dal palco, "malore improvviso": alta tensione, cosa le è accaduto davvero | Guarda (Di domenica 15 maggio 2022) Attimi di paura per Laura Pausini agli Eurovision di Torino. Già, perché la cantante nel momento cruciale della finale è improvvisamente e letteralmente sparita. Terminate le esibizioni della serata e dopo il ritorno sul palco dei Maneskin, la finale di Eurovision è entrata nel vivo con il momento più significativo e iconico della storia della manifestazione europea, ovvero il collegamento con i portavoce dei vari paesi che annunciano i punti assegnati da singola nazione. Ma la Pausini non c'era: sul palco solo Mika e Alessandro Cattelan. Quando sono state chieste spiegazioni, l'organizzazione ha parlato di un cambio d'abito, spiegazione che da subito ha lasciato perplessi: durante le prove non aveva mai lasciato il palco. Dopo la mezzanotte, però, sono trapelate voci circa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Attimi di paura peragli Eurovision di Torino. Già, perché la cantante nel momento cruciale della finale è improvvisamente e letteralmente sparita. Terminate le esibizioni della serata e dopo il ritorno suldei Maneskin, la finale di Eurovision è entrata nel vivo con il momento più significativo e iconico della storia della manifestazione europea, ovvero il collegamento con i portavoce dei vari paesi che annunciano i punti assegnati da singola nazione. Ma lanon c'era: sulsolo Mika e Alessandro Cattelan. Quando sono state chieste spiegazioni, l'organizzazione ha parlato di un cambio d'abito, spiegazione che da subito ha lasciato perplessi: durante le prove non aveva mai lasciato il. Dopo la mezzanotte, però, sono trapelate voci circa un ...

