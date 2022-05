La Nato: "L'Ucraina può vincere questa guerra" (Di domenica 15 maggio 2022) "L'Ucraina può vincere questa guerra". Così Mircea Geoana, vicesegretario generale della Nato, arrivando all'incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Alleanza, a Berlino. "... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) "L'può". Così Mircea Geoana, vicesegretario generale della, arrivando all'incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Alleanza, a Berlino. "...

Advertising

fattoquotidiano : Il dissenso è libero. Vorrei soltanto essere giudicato per quello che dico. Mi auguro di avere occasione di confron… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - TelevideoRai101 : Nato: guerra cinica,Ucraina può vincere - fisco24_info : Nato, vertice a Berlino: 'Ucraina può vincere questa guerra': (Adnkronos) - Geoana: 'Siamo uniti, siamo forti, cont… -