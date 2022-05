Fedez e J-Ax, pace fatta? Il gesto social che ha sorpreso i fan (Di domenica 15 maggio 2022) Fedez e J-Ax sono tornati ad essere amici dopo anni di silenzio? L’assenza l’uno nella vita dell’altro era forte da anni, dopo l’interruzione improvvisa dell’amicizia che li legava, di cui sono rimasti sconosciuti i motivi. Sembrerebbe però che le vite dei due cantanti siano tornate ad incrociarsi. La loro unione musicale, qualche anno fa, aveva dato vita ad un mix di brani che entrambi non hanno mai rinnegato e che anzi, hanno sempre vantato. In una vecchia intervista, J-Ax aveva sottolineato di non essersi mai pentito di aver collaborato con il rapper, nonostante il loro allontanamento: Non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto musicalmente con Fedez. Sono orgoglioso da ciò che abbiamo fatto, credo sia stata bella musica. Anche le cose più zarre mi piacciono. Ci sono pezzi di Comunisti col Rolex a cui sono molto affezionato. Musica del C ... Leggi su isaechia (Di domenica 15 maggio 2022)e J-Ax sono tornati ad essere amici dopo anni di silenzio? L’assenza l’uno nella vita dell’altro era forte da anni, dopo l’interruzione improvvisa dell’amicizia che li legava, di cui sono rimasti sconosciuti i motivi. Sembrerebbe però che le vite dei due cantanti siano tornate ad incrociarsi. La loro unione musicale, qualche anno fa, aveva dato vita ad un mix di brani che entrambi non hanno mai rinnegato e che anzi, hanno sempre vantato. In una vecchia intervista, J-Ax aveva sottolineato di non essersi mai pentito di aver collaborato con il rapper, nonostante il loro allontanamento: Non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto musicalmente con. Sono orgoglioso da ciò che abbiamo fatto, credo sia stata bella musica. Anche le cose più zarre mi piacciono. Ci sono pezzi di Comunisti col Rolex a cui sono molto affezionato. Musica del C ...

