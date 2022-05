Conoscere l’Alto Sebino bergamasco | e fare rete prima di promuoverlo

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 15 maggio 2022) È l’obiettivo del progetto «Nuove economie di comunità. Proposte di turismo sostenibile delle Terre Alte delsettentrionale», i cui primi risultati verranno illustrati per Bergamo Next Level lunedì 16 maggio alle 18, nell’Auditorium di Piazza Libertà. Federica Burini, referente per l’Università degli studi di Bergamo dell’iniziativa, dialogherà con Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità