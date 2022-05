Ciclismo su pista oggi, orari Nations Cup Milton 2022: programma, tv, streaming, italiani in gara 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) È arrivata l’ultima giornata del secondo appuntamento di Nations Cup di Ciclismo su pista. Ancora protagonista per il velodromo canadese di Milton (Canada), che vedrà le Nazionali in lizza combattere per qualche vittoria che potrà dare fiducia per il futuro. Il Canada sta regalando belle soddisfazioni alla Nazionale di Marco Villa, che venerdì notte ha potuto esultare per il ritorno al successo di Martina Fidanza nello scratch femminile dopo i numerosi problemi fisici che l’hanno afflitta. Una notte che ha regalato altri poi con Vittoria Bussi seconda nell’inseguimento individuale, Silvia Zanardi che ha dimostrato la sua ecletticità con il terzo posto nella stessa gara della Bussi e il secondo posto nella gara ad eliminazione, ed il terzo gradino del podio per Mattia Pinazzi nello ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) È arrivata l’ultima giornata del secondo appuntamento diCup disu. Ancora protagonista per il velodromo canadese di(Canada), che vedrà le Nazionali in lizza combattere per qualche vittoria che potrà dare fiducia per il futuro. Il Canada sta regalando belle soddisfazioni alla Nazionale di Marco Villa, che venerdì notte ha potuto esultare per il ritorno al successo di Martina Fidanza nello scratch femminile dopo i numerosi problemi fisici che l’hanno afflitta. Una notte che ha regalato altri poi con Vittoria Bussi seconda nell’inseguimento individuale, Silvia Zanardi che ha dimostrato la sua ecletticità con il terzo posto nella stessadella Bussi e il secondo posto nellaad eliminazione, ed il terzo gradino del podio per Mattia Pinazzi nello ...

Advertising

poliziadistato : Doppio oro???? nella Nations Cup ???? di ciclismo su pista ????? per la campionessa del mondo delle #Fiammeoro?????… - MuneebPeeran : RT @poliziadistato: Doppio oro???? nella Nations Cup ???? di ciclismo su pista ????? per la campionessa del mondo delle #Fiammeoro????? #MartinaF… - GothicPsyche : RT @poliziadistato: Doppio oro???? nella Nations Cup ???? di ciclismo su pista ????? per la campionessa del mondo delle #Fiammeoro????? #MartinaF… - De_Sand88 : RT @poliziadistato: Doppio oro???? nella Nations Cup ???? di ciclismo su pista ????? per la campionessa del mondo delle #Fiammeoro????? #MartinaF… - poliziadistato : Doppio oro???? nella Nations Cup ???? di ciclismo su pista ????? per la campionessa del mondo delle #Fiammeoro?????… -