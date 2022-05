Allegri: «Non sono soddisfatto per non aver vinto niente, è una cosa strana e nuova» (Di domenica 15 maggio 2022) Alla vigilia di Juventus-Lazio, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, presenta la gara in conferenza stampa. «Sto sentendo parlare di fallimento. Quando sei alla Juve è normale che ci siano alte aspettative, però capitano annate così. Non abbiamo vinto niente quest’anno, ma intanto abbiamo centrato la Champions che sembra un obiettivo banale ma non lo è. sono undici anni consecutivi che la Juve partecipa alla Champions ed è un risultato importante. Parlar di mercato non ha senso, finisce la stagione e faremo il punto con la società per programmare la prossima. A livello di personalità la squadra è cresciuta molto, il calcio è bello quando gli episodi vanno a favore e brutto quando ti vanno contro. La partita con l’Inter in campionato ha frenato la rincorsa, mercoledì non siamo riusciti a portare a casa la coppa. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Alla vigilia di Juventus-Lazio, il tecnico bianconero, Massimiliano, presenta la gara in conferenza stampa. «Sto sentendo parlare di fallimento. Quando sei alla Juve è normale che ci siano alte aspettative, però capitano annate così. Non abbiamoquest’anno, ma intanto abbiamo centrato la Champions che sembra un obiettivo banale ma non lo è.undici anni consecutivi che la Juve partecipa alla Champions ed è un risultato importante. Parlar di mercato non ha senso, finisce la stagione e faremo il punto con la società per programmare la prossima. A livello di personalità la squadra è cresciuta molto, il calcio è bello quando gli episodi vanno a favore e brutto quando ti vanno contro. La partita con l’Inter in campionato ha frenato la rincorsa, mercoledì non siamo riusciti a portare a casa la coppa. ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Stiamo bene. Domani è l’ultima in casa, dobbiamo onorarla al meglio, sarà la festa di @chiellini e l’ul… - juventusfc : Allegri ?? «Hanno finito la stagione @2DaniLuiz e @arthurhromelo, domani non ci sarà nemmeno @Deniszakaria8. Rientra… - juventusfc : Allegri ?? «Sono soddisfatto per il percorso di crescita e per l'obiettivo minimo raggiunto. Non sono soddisfatto pe… - Danielcast_09 : RT @juventusfc: Allegri ?? «Sono soddisfatto per il percorso di crescita e per l'obiettivo minimo raggiunto. Non sono soddisfatto per non av… - MRC_typing : Aldilà delle reazioni, devo dire che la Juve sta facendo di tutto per non voler avviare un ciclo nuovo, malgrado ci… -