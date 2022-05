Zelensky: 37 ambasciate straniere hanno ripreso attività a Kiev (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 37 le ambasciate straniere che hanno ripreso il lavoro nella capitale ucraina Kiev. Lo ha indicato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso a tarda notte. A febbraio, molte ambasciate hanno sospeso l'attività in Ucraina a causa della minaccia di un'offensiva militare russa. "Trentasette missioni diplomatiche straniere hanno già ripreso il loro lavoro a Kiev", ha affermato Zelensky.La Russia ha lanciato la sua operazione militare in Ucraina il 24 febbraio per sostenere le repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. I Paesi occidentali hanno condannato con fermezza l'operazione, definita un'invasione, e ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 37 lecheil lavoro nella capitale ucraina. Lo ha indicato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo discorso a tarda notte. A febbraio, moltesospeso l'in Ucraina a causa della minaccia di un'offensiva militare russa. "Trentasette missioni diplomatichegiàil loro lavoro a", ha affermato.La Russia ha lanciato la sua operazione militare in Ucraina il 24 febbraio per sostenere le repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. I Paesi occidentalicondannato con fermezza l'operazione, definita un'invasione, e ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Russia, ministero Esteri: non intendiamo chiudere le ambasciate dei Paesi europei #ucraina #russia #guerra #putin #ze… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Russia, ministero Esteri: non intendiamo chiudere le ambasciate dei Paesi europei #ucraina #russia #guerra #putin #ze… - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Russia, ministero Esteri: non intendiamo chiudere le ambasciate dei Paesi europei #ucraina #russia #guerra #putin #ze… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Russia, ministero Esteri: non intendiamo chiudere le ambasciate dei Paesi europei #ucraina #russia #guerra #putin #ze… - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Russia, ministero Esteri: non intendiamo chiudere le ambasciate dei Paesi europei #ucraina #russia #guerra #putin #ze… -