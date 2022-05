Roma e degrado | Federico Moccia | “Tuteliamo la sua bellezza”

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “è una delle città più belle del mondo, forse la più bella per milioni di stranieri che la amano, la sognano e la visitano. Purtroppo noini non sempre siamo all’altezza della straordinariache abbiamo ereditato. Dovremmo imparare, invece, a custodirla con più attenzione”. Lo scrittore, regista e sceneggiatore, autore dei libri bestseller “Tre metri sopra il cielo”, “Ho voglia di te” e “Scusa ma ti chiamo amore” diventati altrettanti film di successo, interviene nel dibattito aperto nei giorni scorsi dal giornalista Clemente Mimun, direttore del Tg5, con una lettera pubblicata su “Il Messaggero” dal titolo “Quello che ini (non) fanno per la Capitale”, a cui oggi ha risposto sullo stesso quotidiano il regista Enrico Vanzina. “Mimun ...

Advertising

AAngiolella : RT @ALFO100897: @gualtierieurope Neanche nella peggior capitale del...'quarto mondo' si potrebbe mai incontrare lo stesso degrado e la stes… - Perla19733917 : RT @ALFO100897: @gualtierieurope Neanche nella peggior capitale del...'quarto mondo' si potrebbe mai incontrare lo stesso degrado e la stes… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: Sugli argini del fiume spiccano insediamenti abusivi e immondizia. E ormai chi si imbarca per una crociera sul Tevere fa ca… - 8foctdr67 : RT @ALFO100897: @gualtierieurope Neanche nella peggior capitale del...'quarto mondo' si potrebbe mai incontrare lo stesso degrado e la stes… - stefanodesant15 : @Gianvirus69 @rep_roma .....il ROMANISMO ha generato la 'sottocultura BORA COATTA BORGATARA' ormai dominante maggio… -

Scene di ordinario, la capitale che è ancora invasa dai cinghiali: con Roberto Gualtieri sindaco al posto di Virginia Raggi non è cambiato niente. Anzi, forse le cose sono peggiorate. E a dimostrarlo ...Ma alche prolifera sulle banchine sembra non esserci rimedio. "Ogni tanto sgomberano ... "È una situazione surreale, che lascia a bocca aperta chi viene in visita a" , denuncia Stefano ...Sugli argini del fiume spiccano insediamenti abusivi e immondizia. E ormai chi si imbarca per una crociera sul Tevere fa caso più al degrado che alle bellezze di Roma ...Lui dice di non aver mai pensato di lasciare Roma. Io invece sì. Stanco del suo naufragio civico, l'ho pensato moltissime volte. Ma poi, come ammetteva Ennio Flaiano, ogni volta che parto per qualche ...