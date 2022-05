Memoria, se dimentichi delle cose forse non è così grave (Di sabato 14 maggio 2022) Non si tratta di dimenticare tutto, ma di essere sbadati su alcune cose che non ritieni importante. Dimenticare tutto è di sicuro un problema sul quale è fondamentale indagare. Ma quando capita di essere sbadati su alcune cose o comunque dimenticare alcune situazioni, non ci sarebbe molto da preoccuparsi. Anzi, sembrerebbe addirittura essere un aspetto positivo… -curiosauro.itPulire la Memoria dalle cose inutili è fruttuoso La Memoria è sempre un campo affascinante per il quale si è cercato sempre di mettere nero su bianco risposte. Il professore di neurologia e psichiatria dirigente del Centro di ricerca sull’Alzheimer della Columbia University a New York, Scott Small ha posto il punto su questo processo di dimenticare e avere vuoti di Memoria. Si tratterebbe di rimuovere ... Leggi su curiosauro (Di sabato 14 maggio 2022) Non si tratta di dimenticare tutto, ma di essere sbadati su alcuneche non ritieni importante. Dimenticare tutto è di sicuro un problema sul quale è fondamentale indagare. Ma quando capita di essere sbadati su alcuneo comunque dimenticare alcune situazioni, non ci sarebbe molto da preoccuparsi. Anzi, sembrerebbe addirittura essere un aspetto positivo… -curiosauro.itPulire ladalleinutili è fruttuoso Laè sempre un campo affascinante per il quale si è cercato sempre di mettere nero su bianco risposte. Il professore di neurologia e psichiatria dirigente del Centro di ricerca sull’Alzheimer della Columbia University a New York, Scott Small ha posto il punto su questo processo di dimenticare e avere vuoti di. Si tratterebbe di rimuovere ...

