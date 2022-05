Lazio Milinkovic, Lotito preferisce cederlo all’estero: le ultime (Di sabato 14 maggio 2022) La cessione di Milinkovic pare essere un qualcosa di inevitabile per la Lazio. Il futuro del serbo sarà in u n top club straniero? La cessione di Milinkovic Savic da parte della Lazio è una qualcosa di inevitabile, soprattutto per le cifre che incasserà il club. L’idea di Lotito, però, è quello di volerlo cedere all’estero e non favorire nessuna squadra italiana. Niente Juve (almeno per ora), dunque, ma soltanto Psg e Manchester United sullo sfondo. Le cifre potrebbero non superare i 70 milioni, anche se le richieste della Lazio sono ben superiori. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) La cessione dipare essere un qualcosa di inevitabile per la. Il futuro del serbo sarà in u n top club straniero? La cessione diSavic da parte dellaè una qualcosa di inevitabile, soprattutto per le cifre che incasserà il club. L’idea di, però, è quello di volerlo cederee non favorire nessuna squadra italiana. Niente Juve (almeno per ora), dunque, ma soltanto Psg e Manchester United sullo sfondo. Le cifre potrebbero non superare i 70 milioni, anche se le richieste dellasono ben superiori. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

