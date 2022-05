Hai bisogno di energia? Basterà far girare la turbina qualche minuto! Ecco il gadget tech rivoluzionario (Di sabato 14 maggio 2022) Amanti della vita all’aria aperta che non vogliono rinunciare alla carica dei loro dispositivi anche nel bel mezzo della natura? Ne abbiamo, Eccome se ne abbiamo. Ed ora c’è anche la soluzione a questo problema, grazie a un accessorio tech altamente innovativo e totalmente ecologico. Shine Turbine – Computermagazine.itSi tratta di una turbina eolica portatile, della grandezza di una bottiglia da un litro, che converte il vento in energia immediatamente disponibile per la ricarica di dispositivi Usb come telefoni, tablet, luci, droni, auricolari, batterie ricaricabile e molti altri device. Si chiama Shine Turbine Wind Charger, è facilissima da montare e smontare e si può utilizzare praticamente ovunque. Shine Turbine Wind Charger, può ricaricare l’equivalente di 3 telefoni in un’ora Shine Turbine ... Leggi su computermagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Amanti della vita all’aria aperta che non vogliono rinunciare alla carica dei loro dispositivi anche nel bel mezzo della natura? Ne abbiamo,me se ne abbiamo. Ed ora c’è anche la soluzione a questo problema, grazie a un accessorioaltamente innovativo e totalmente ecologico. Shine Turbine – Computermagazine.itSi tratta di unaeolica portatile, della grandezza di una bottiglia da un litro, che converte il vento inimmediatamente disponibile per la ricarica di dispositivi Usb come telefoni, tablet, luci, droni, auricolari, batterie ricaricabile e molti altri device. Si chiama Shine Turbine Wind Charger, è facilissima da montare e smontare e si può utilizzare praticamente ovunque. Shine Turbine Wind Charger, può ricaricare l’equivalente di 3 telefoni in un’ora Shine Turbine ...

