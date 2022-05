Addio a Valerio Onida, ex presidente della Consulta e maestro del Diritto (Di sabato 14 maggio 2022) È morto ieri l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida. L’annuncio è arrivato dal figlio Francesco via social: «Ciao papa, grazie di tutto». Nato a Milano nel 1936, aveva compiuto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 14 maggio 2022) È morto ieri l’exCorte costituzionale. L’annuncio è arrivato dal figlio Francesco via social: «Ciao papa, grazie di tutto». Nato a Milano nel 1936, aveva compiuto L'articolo proviene da il manifesto.

