(Di venerdì 13 maggio 2022) Piazza Italia a SanSan(Pisa), 132022 - Il 2022 sancisce il ritorno di un altro storico appuntamento anch'esso sospeso per Covid negli scorsi due anni e atteso ...

Advertising

LA NAZIONE

- Cenni storici dalla biblioteca comunale "Uliano Martini". Ilnasce nel 1832, come riportato su una delibera della comunità che istituisce questa fiera a maggio: per volontà di "vari ...... a ventiquatt'ore di distanza, da sabato 2 a lunedì 4 aprile,nelle vie di Sarzana la ... Le vie interessate dalla fiera delle nocciole il prossimo week end " senza dimenticare ildel ... Torna il Fierino di maggio a San Giuliano Terme San Giuliano Terme (Pisa), 13 maggio 2022 - Il 2022 sancisce il ritorno di un altro storico appuntamento anch'esso sospeso per Covid negli scorsi due anni e atteso dalla comunità: il Fierino di maggio ...