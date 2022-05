Test Monza: la Ferrari comincia con Leclerc (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Monegasco Charles Leclerc sarà il protagonista del Test di Monza nel tempio della velocità che è stato svolto a porte chiuse. Il Gp di Spagna si correrà nel weekend tra il 20 e il 22 Maggio, ma questo fine settimana sarà comunque importante per il Cavallino. Sul circuito di Monza sessione di lavoro da 100 km. Per essere più precisi si tratta del filming day, cioè i giri del circuito con cui i team riprendono in pista le loro monoposto per monitorare gli sviluppi che sono disciplinati dal budget cap. Per tutti questi motivi il Test non sarà banale ma darà risposte certe. Ferrari fondo: l’enigma continua senza sosta Test Monza: un Test che vede protagonista Charles Un nuovo fondo di ispirazione Red Bull volto a diminuire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Monegasco Charlessarà il protagonista deldinel tempio della velocità che è stato svolto a porte chiuse. Il Gp di Spagna si correrà nel weekend tra il 20 e il 22 Maggio, ma questo fine settimana sarà comunque importante per il Cavallino. Sul circuito disessione di lavoro da 100 km. Per essere più precisi si tratta del filming day, cioè i giri del circuito con cui i team riprendono in pista le loro monoposto per monitorare gli sviluppi che sono disciplinati dal budget cap. Per tutti questi motivi ilnon sarà banale ma darà risposte certe.fondo: l’enigma continua senza sosta: unche vede protagonista Charles Un nuovo fondo di ispirazione Red Bull volto a diminuire ...

