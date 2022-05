“Non si fa così”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis fa arrabbiare compagni e pubblico (Di venerdì 13 maggio 2022) Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi si è distinto dal primo giorno. Si è fatto amici ma anche nemici in Honduras. Con Edoardo Tavassi ha risolto ma giorni fa si è scagliato contro certe dichiarazioni dell’attore: “Lui ripete di non essere trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire”, ha detto alla sorella Guendalina. “Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, che è il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”, ha continuato parlando di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)all’deisi è distinto dal primo giorno. Si è fatto amici ma anche nemici in Honduras. Con Edoardo Tavassi ha risolto ma giorni fa si è scagliato contro certe dichiarazioni dell’attore: “Lui ripete di non essere trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire”, ha detto alla sorella Guendalina. “Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’, che è il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’è per un motivo che io so, questo è brutto”, ha continuato parlando di ...

