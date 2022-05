Musk: "Acquisto di Twitter in sospeso". Vuole vederci chiaro sugli account falsi (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo i documenti della società, meno del 5% degli utenti su Twitter è un bot. Elon Musk Vuole essere sicuro che sia così.... Leggi su dday (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo i documenti della società, meno del 5% degli utenti suè un bot. Elonessere sicuro che sia così....

