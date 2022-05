Michelle Hunziker | addio a Tomaso Trussardi | il bacio a Parigi con Giovanni Angiolini

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 maggio 2022)si lascia alle spalle. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono la showgirl con, felici e innamorati a. I due si sono concessi un soggiorno romantico., reduce dalla fine del matrimonio con l’imprenditore bergamasco, sembra aver trovato nel chirurgo ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello l’altra metà della mela. Secondo i dettagli riportati dal settimanale di Alfonso Signorini, i due sarebbero partiti dall’Italia separatamente, probabilmente per non dare nell’occhio, poi si sarebbero ritrovati in un hotel diIl gossip sui due era cominciato a circolare lo scorso marzo, quando erano stati paparazzati mentre ...