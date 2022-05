L'Italia invierà armi pesanti all'Ucraina, sei d'accordo con la scelta di Draghi? (Di venerdì 13 maggio 2022) ...con la decisione di Mario Draghi di inviare armi pesanti all'Ucraina ? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai lettori alla luce del decreto prossimo a essere pubblicato in Gazzetta ... Leggi su money (Di venerdì 13 maggio 2022) ...con la decisione di Mariodi inviareall'? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai lettori alla luce del decreto prossimo a essere pubblicato in Gazzetta ...

Advertising

moneypuntoit : ?? L'Italia invierà armi pesanti all'Ucraina, sei d'accordo con la scelta di Draghi? ?? - papel61 : RT @ediemilia: Sarzanini sul Corriere ci conferma che l'Italia invierà armi pesanti e sale di livello nel suo impegno per l'Ucraina. Biden… - Ultron65 : RT @StartMagNews: L’Italia pronta ad inviare nuove #armi a Kiev. Tutti i dettagli. - Lia35646494 : L'Italia invierà ancora più truppe nei paesi che confinano con l'Ucraina, Ungheria e Romania,e a Kiev invierà droni… - DanielaDaffin : RT @dariodangelo91: 7/10 non sono necessari. È che non sono abituati. Sappiano in ogni caso che non saranno concessi. È infatti notizia d… -