Internazionali Tennis | malore spettatore ‘ferma’ match point | Sinner offre acqua

Roma – Jannik Sinner che offre una bottiglietta di Gatorade e due di acqua minerale per uno spettatore che sugli spalti del Centrale viene assistito dai medici per un malore. Mentre Tsitsipas sta per andare a servire per il match point. E' successo anche questo durante il quarto di finale degli Internazionali di Roma tra l'italiano e il greco. Il gioco è ripreso solo dopo oltre 10 minuti, interrotto per le proteste del pubblico che chiedeva di aspettare. Sinner ha assistito all'episodio visibilmente preoccupato, applaudendo poi insieme a tutto il Centrale l'intervento dei sanitari che hanno trasportato fuori dall'impianto lo spettatore. (Agenzia Dire)

