Il Paris Saint-Germain ha scelto tra Donnarumma e Keylor Navas (Di venerdì 13 maggio 2022) Il PSG ha preso la decisione definitiva per il ruolo di portiere titolare tra Donnarumma e Navas: la scelta della società Secondo quanto riporta l'Equipe il PSG ha preso la decisione definitiva per il ruolo di portiere titolare tra Donnarumma e Navas. Il club parigino ha deciso di puntare sul più giovane Donnarumma: Keylor Navas è invece sacrificato e per lui si parla di un ritorno in Spagna o in Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

