Il fallimento del green pass nel prevenire la diffusione del Covid-19 | tutti i numeri del disastro italiano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – “L’Inghilterra poteva agire sulla base dei nostri insegnamenti. Non lo ha fatto e ciò è equivalso adi morti e di casi superiori ai nostri” affermava Walter Ricciardi, il consigliere del ministro Roberto Speranza, nel febbraio scorso. Avevamo già evidenziato che questa affermazione di Ricciardi non fosse veritiera. Infatti, nel 2021, la mortalità in Italia ha superato del 33 per cento la mortalità nel Regno Unito. Abbiamo chiesto a Ricciardi una possibile interpretazione riguardante i dati che andremo ora a esporre in questo articolo. Per ora, il consigliere del ministro della Salute non ha risposto, come invece ha fatto tempestivamente in precedenza. Quasii Paesi europei hanno eliminati le restrizioni antialla fine di gennaio, tra questi Regno Unito e Spagna, mentre l’Italia ha iniziato ad allentare ...