Giro d’Italia 2022 in tv oggi | orari di partenza e arrivo Diamante-Potenza | programma | streaming RAI ed Eurosport

Dopo due frazioni relativamente tranquille il Giro d'Italia 2022 volta pagina nei 196 chilometri che porteranno il gruppo da Diamante a Potenza. La settima tappa della Corsa Rosa propone tanta salita (4500 metri di dislivello) e pochi tratti per rifiatare, gli uomini di classifica non possono concedersi distrazioni. L'accessibile Passo Colla (9,3 km al 4,5%), situato all'interno dei 50 km iniziali, è il preludio all'arcigno prima categoria di Monte Sirino (24,4 km al 3,8%, nella seconda parte le pendenze toccano picchi superiori al 10%). A seguire ecco il Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,1%), infine il terza categoria di La Sellata (7,8 km al 5,9%). Scollinamento al cartello dei meno 24 km, da segnalare lo sprint intermedio di Potenza, fissato a poco più di cinque km dalla flamme ...

