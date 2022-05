Fiumicino, dal Comune arriva il “sì” alla figura del consigliere aggiunto (Di venerdì 13 maggio 2022) Fiumicino – “Una mozione che per noi ha il semplice scopo di garantire la partecipazione attiva alla vita politica , ai cittadini stranieri non comunitari , così come previsto e sancito dal nostro Statuto”. Così Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos Fiumicino, ha definito il documento con cui è stata istituita, in Comune, la figura del consigliere aggiunto. “Nello stesso tempo – prosegue – siamo ben consapevoli che ancora oggi, nel 2022 , qualche forza politica vuole continuare a negare questo diritto. Una mozione che invece riteniamo importante e determinante per iniziare finalmente quel percorso che porta a garantire a queste persone, oggi dimenticate dalla politica, di poter avere una loro rappresentanza all’interno delle Istituzioni”. “Proprio in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– “Una mozione che per noi ha il semplice scopo di garantire la partecipazione attivavita politica , ai cittadini stranieri non comunitari , così come previsto e sancito dal nostro Statuto”. Così Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos, ha definito il documento con cui è stata istituita, in, ladel. “Nello stesso tempo – prosegue – siamo ben consapevoli che ancora oggi, nel 2022 , qualche forza politica vuole continuare a negare questo diritto. Una mozione che invece riteniamo importante e determinante per iniziare finalmente quel percorso che porta a garantire a queste persone, oggi dimenticate dpolitica, di poter avere una loro rappresentanza all’interno delle Istituzioni”. “Proprio in ...

