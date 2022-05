Eurovision: Achille Lauro dà la scossa, ma non va in finale. Oltre 5 milioni di ascolti su Rai1 (Di venerdì 13 maggio 2022) TORINO - E' stato l'attrazione della serata, Achille Lauro, in gara per San Marino, ma non è e ntrato in finale. Resta alta l'attenzione del pubblico televisivo per l'Eurovision Song Contest: ieri 5 milioni 538 mila telespettatori, pari al 27.7% di share, hanno seguito su Rai1 la seconda semifinale. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 13 maggio 2022) TORINO - E' stato l'attrazione della serata,, in gara per San Marino, ma non è e ntrato in. Resta alta l'attenzione del pubblico televisivo per l'Song Contest: ieri 5538 mila telespettatori, pari al 27.7% di share, hanno seguito sula seconda semi. L'articolo proviene da Firenze Post.

