Cava de’ Tirreni, l’assessore Del Vecchio: “Aumento tariffe mercatali? Non è vero” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni – Dal 1 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022, il Governo ha esonerato dal pagamento di ogni canone di occupazione del suolo pubblico tutti gli operatori commerciali e quindi anche gli operatori mercatali. In relazione all’aggiornamento annuale delle tariffe all’indice Istat, anche i canoni mercatali sono stati adeguati per l’anno 2022, con apposita delibera di Giunta comunale, prevedendo, peraltro, una riduzione della tariffa ordinaria del 30 per cento. “Non è vero – afferma l’assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio – che l’Amministrazione Servalli ha proceduto ad aumentare le tariffe del canone mercatale, per far fronte alla situazione contabile del Comune, ma ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutode’– Dal 1 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022, il Governo ha esonerato dal pagamento di ogni canone di occupazione del suolo pubblico tutti gli operatori commerciali e quindi anche gli operatori. In relazione all’aggiornamento annuale delleall’indice Istat, anche i canonisono stati adeguati per l’anno 2022, con apposita delibera di Giunta comunale, prevedendo, peraltro, una riduzione della tariffa ordinaria del 30 per cento. “Non è– affermaalle Attività produttive, Giovanni Del– che l’Amministrazione Servalli ha proceduto ad aumentare ledel canone mercatale, per far fronte alla situazione contabile del Comune, ma ha ...

anteprima24 : ** Cava de' Tirreni, l'assessore Del Vecchio: 'Aumento tariffe mercatali? Non è vero' ** - SassiLive : PRESENTATO IL CONCERTO “COCCIANTE CANTA COCCIANTE” CON RICCARDO COCCIANTE E ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE DIRETTA DA… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa Melfi non ci sta: 'No alla cava di Monte Crugname, il Vulture non si tocca'. E poi Bardi che delegi… - CSVSalerno : Sabato 28 maggio 2022 a Cava de’ Tirreni openday di prevenzione dentale con l’associazione Farma e Benessere. - Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Foschie - -